«Дракон и Слон»: Политолог раскрыл, как Трамп невольно сблизил Китай и Индию
Политолог Станкевич: Давление Трампа сблизило Индию и Китай на саммите ШОС
Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин. Обложка © kremlin.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин, приветствуя на саммите ШОС премьер-министра Индии Нарендру Моди, произнёс тёплую речь о братских отношениях «Дракона и Слона», что стало мировой сенсацией, обратил внимание политолог Сергей Станкевич. По его словам, некогда заклятые враги перевернули страницу конфликтов и взяли курс на сближение.
Фактически главы двух самых населённых государств мира, самых быстрорастущих экономик и древнейших цивилизаций встретились для исторического поворота в их отношениях, что знаменует возвышение Евразии как главного континента. И помог им, сам того не желая, президент США Дональд Трамп.
«[Трамп] шарахнул по Индии запредельным тарифом в 50%, да ещё и по телефону грубо домогался от Моди поддержки в деле получения Нобелевской премии. Вот и результат — Дракон и Слон танцуют вместе, а Дональд дома локти кусает», — сыронизировал собеседник РИА «ФедералПресс».
Ранее Life.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите ШОС открыто продемонстрировали своё единство, а также бросили вызов США. Тем временем американцы толкают Европу к новым пошлинам против Китая и Индии — вплоть до полного прекращения энергетического сотрудничества, в частности, поставок нефти и газа.