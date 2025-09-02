«Дракон и Слон»: Политолог раскрыл, как Трамп невольно сблизил Китай и Индию

Председатель КНР Си Цзиньпин, приветствуя на саммите ШОС премьер-министра Индии Нарендру Моди, произнёс тёплую речь о братских отношениях «Дракона и Слона», что стало мировой сенсацией, обратил внимание политолог Сергей Станкевич. По его словам, некогда заклятые враги перевернули страницу конфликтов и взяли курс на сближение.

Фактически главы двух самых населённых государств мира, самых быстрорастущих экономик и древнейших цивилизаций встретились для исторического поворота в их отношениях, что знаменует возвышение Евразии как главного континента. И помог им, сам того не желая, президент США Дональд Трамп.

«[Трамп] шарахнул по Индии запредельным тарифом в 50%, да ещё и по телефону грубо домогался от Моди поддержки в деле получения Нобелевской премии. Вот и результат — Дракон и Слон танцуют вместе, а Дональд дома локти кусает», — сыронизировал собеседник РИА «ФедералПресс».