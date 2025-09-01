В США призвали Европу присоединиться к давлению на Индию и Китай
Соединённые Штаты Америки обратились к европейским государствам с просьбой ужесточить санкционный режим против Индии, вплоть до полного прекращения энергетического сотрудничества, в частности, поставок нефти и газа. Об этом передают Axios и India Today.
Администрация Дональда Трампа, как сообщается, настаивает на том, чтобы европейские партнёры последовали примеру США и ввели дополнительные пошлины на индийскую продукцию. Напомним, что 27 августа американская сторона уже увеличила таможенные сборы на импорт из Индии на 25%, доведя общую ставку до 50%.
Axios также указывает на то, что Соединённые Штаты лоббируют введение Европой аналогичных мер в отношении Китая. Источники, близкие к администрации Трампа, отмечают, что пока Великобритания и Франция придерживаются более взвешенной позиции, некоторые европейские страны, как полагают, рассчитывают, что США возьмут на себя основное бремя расходов в этом противостоянии.
Высокопоставленный представитель Белого дома в беседе с журналистами подчеркнул, что европейским странам не следует затягивать решение украинского кризиса и предъявлять необоснованные требования, одновременно ожидая, что американская сторона единолично понесет все финансовые издержки.
Тем временем Бразилия официально приступила к введению ответных мер против США. Поводом для этого стали введённые Вашингтоном 50-процентные тарифы на бразильский стальной прокат. Решение было санкционировано главой государства Лулой да Силвой в рамках закона об экономической взаимности, позволяющего стране реагировать на односторонние торговые барьеры.