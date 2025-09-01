В США призвали Европу присоединиться к давлению на Индию и Китай

Соединённые Штаты Америки обратились к европейским государствам с просьбой ужесточить санкционный режим против Индии, вплоть до полного прекращения энергетического сотрудничества, в частности, поставок нефти и газа. Об этом передают Axios и India Today.

Администрация Дональда Трампа, как сообщается, настаивает на том, чтобы европейские партнёры последовали примеру США и ввели дополнительные пошлины на индийскую продукцию. Напомним, что 27 августа американская сторона уже увеличила таможенные сборы на импорт из Индии на 25%, доведя общую ставку до 50%.

Axios также указывает на то, что Соединённые Штаты лоббируют введение Европой аналогичных мер в отношении Китая. Источники, близкие к администрации Трампа, отмечают, что пока Великобритания и Франция придерживаются более взвешенной позиции, некоторые европейские страны, как полагают, рассчитывают, что США возьмут на себя основное бремя расходов в этом противостоянии.

Высокопоставленный представитель Белого дома в беседе с журналистами подчеркнул, что европейским странам не следует затягивать решение украинского кризиса и предъявлять необоснованные требования, одновременно ожидая, что американская сторона единолично понесет все финансовые издержки.