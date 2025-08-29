Бразилия готовит жёсткий ответ на торговые пошлины Трампа

Власти Бразилии начали процесс принятия ответных мер на пошлины, введённых президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета Globo.

«Президент (Бразилии — прим. Life.ru) Луис Инасиу Лула да Силва санкционировал в четверг начало консультаций и мер по применению Закона об экономической взаимности против Соединённых Штатов в ответ на 50% тариф, который достигает бразильскую продукцию, экспортируемую на американский рынок», — говорится в материале.

На принятие решения у палаты есть 30 дней. Параллельно Министерство иностранных дел Бразилии намерено уже в пятницу уведомить Вашингтон о запуске механизма. По мнению властей, это должно ускорить диалог и переговоры с американской стороной.