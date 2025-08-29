Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

29 августа, 05:23

Бразилия готовит жёсткий ответ на торговые пошлины Трампа

Globo: Правительство Бразилии санкционировало ответные меры на пошлины США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Власти Бразилии начали процесс принятия ответных мер на пошлины, введённых президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета Globo.

«Президент (Бразилии — прим. Life.ru) Луис Инасиу Лула да Силва санкционировал в четверг начало консультаций и мер по применению Закона об экономической взаимности против Соединённых Штатов в ответ на 50% тариф, который достигает бразильскую продукцию, экспортируемую на американский рынок», — говорится в материале.

На принятие решения у палаты есть 30 дней. Параллельно Министерство иностранных дел Бразилии намерено уже в пятницу уведомить Вашингтон о запуске механизма. По мнению властей, это должно ускорить диалог и переговоры с американской стороной.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва отмечал, что конфликт на Украине близок к завершению. По его словам, мировые лидеры — от Москвы и Киева до Вашингтона и Брюсселя — заранее знают, каким будет итог, но пока лишь выбирают момент для официального объявления. При этом, как уточнял политик, за кулисами уже обсуждается, кто возьмёт на себя расходы по восстановлению региона.

Милена Скрипальщикова
