Бразилия готовит жёсткий ответ на торговые пошлины Трампа
Globo: Правительство Бразилии санкционировало ответные меры на пошлины США
Власти Бразилии начали процесс принятия ответных мер на пошлины, введённых президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета Globo.
«Президент (Бразилии — прим. Life.ru) Луис Инасиу Лула да Силва санкционировал в четверг начало консультаций и мер по применению Закона об экономической взаимности против Соединённых Штатов в ответ на 50% тариф, который достигает бразильскую продукцию, экспортируемую на американский рынок», — говорится в материале.
На принятие решения у палаты есть 30 дней. Параллельно Министерство иностранных дел Бразилии намерено уже в пятницу уведомить Вашингтон о запуске механизма. По мнению властей, это должно ускорить диалог и переговоры с американской стороной.
