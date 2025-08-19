Лавров и глава МИД Бразилии по телефону обсудили вопросы взаимодействия в БРИКС

Министры иностранных дел России и Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виейра провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили укрепление взаимодействия в рамках БРИКС и на других международных площадках. О состоявшемся 19 августа разговоре сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы стороны высоко оценили председательство Бразилии в БРИКС в 2025 году, подтвердив настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества, включая деятельность Нового банка развития. Виейра выразил поддержку совместной работе Москвы и Вашингтона по формированию условий для достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса. Также министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и график предстоящих контактов до конца 2025 года.