19 августа, 18:08

Лавров и глава МИД Бразилии по телефону обсудили вопросы взаимодействия в БРИКС

Обложка © Telegram / МИД России

Министры иностранных дел России и Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виейра провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили укрепление взаимодействия в рамках БРИКС и на других международных площадках. О состоявшемся 19 августа разговоре сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы стороны высоко оценили председательство Бразилии в БРИКС в 2025 году, подтвердив настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества, включая деятельность Нового банка развития. Виейра выразил поддержку совместной работе Москвы и Вашингтона по формированию условий для достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса. Также министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и график предстоящих контактов до конца 2025 года.

Ранее Сергей Лавров предупредил, что Украина может лишиться международного статуса суверенного государства, если откажется быть безъядерной и нейтральной страной. Министр напомнил про декларацию о национальном суверенитете Украины, где указано, что Незалежная обязуется соблюдать нейтралитет, не вступать в политические блоки и не владеть ядерным оружием.

Юрий Лысенко
