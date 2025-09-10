ЕС отказался поддержать Трампа в повышении пошлин против Индии и Китая

Европейский союз не намерен использовать пошлины как инструмент санкций против других стран. Об этом сообщил европейский чиновник, комментируя предложение президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные тарифы на товары из Индии и Китая.

«Наш блок не использует пошлины в качестве санкций против других стран», — приводит слова собеседника в Брюсселе газета Wall Street Journal.

Ранее Financial Times писала, что Трамп обратился к ЕС с просьбой поддержать повышение пошлин в рамках совместного давления на Россию. Однако в Брюсселе, как выяснилось теперь, заявили, что подобные меры не входят в практику блока.