Россиянам могут усложнить выдачу шенгенских виз из-за санкций
ANSA: ЕС может ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам в 19-м пакете санкций
Обложка © РИА Новости / Илья Питалев
Еврокомиссия рассматривает возможность введения ограничений на выдачу шенгенских виз российским гражданам в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против России. Согласно информации агентства ANSA, такие меры могут быть приняты в ответ на значительный поток российских туристов в страны ЕС, включая Грецию, Италию и Францию, что вызвало недовольство европейских политиков.
В материале подчёркивается, что ограничения визового режима рассматриваются как более реалистичная мера по сравнению с предложениями Вашингтона о введении вторичных санкций против торговых партнёров России, в частности Индии, импортирующей российскую нефть.
Отдельным пунктом обсуждается инициатива Польши, предлагающей ограничить свободу передвижения российских дипломатов в пределах шенгенской зоны, разрешив им посещать только страну аккредитации. Аналогичное предложение выдвигала Чехия в 2023 году, однако оно не было включено в 12-й пакет санкций.
Напомним, что Европейский союз находится в процессе обсуждения своего 19-го пакета санкций против России. Предполагается, что новый пакет мер может коснуться нефтяных компаний, финансовых организаций и платформ, работающих с криптовалютами. Кроме того, ЕС намерен усилить ограничения в отношении ведущих российских корпораций, упразднив существующие льготы для энергетического сектора.