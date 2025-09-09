Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 14:02

Россиянам могут усложнить выдачу шенгенских виз из-за санкций

ANSA: ЕС может ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам в 19-м пакете санкций

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Еврокомиссия рассматривает возможность введения ограничений на выдачу шенгенских виз российским гражданам в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против России. Согласно информации агентства ANSA, такие меры могут быть приняты в ответ на значительный поток российских туристов в страны ЕС, включая Грецию, Италию и Францию, что вызвало недовольство европейских политиков.

В материале подчёркивается, что ограничения визового режима рассматриваются как более реалистичная мера по сравнению с предложениями Вашингтона о введении вторичных санкций против торговых партнёров России, в частности Индии, импортирующей российскую нефть.

Отдельным пунктом обсуждается инициатива Польши, предлагающей ограничить свободу передвижения российских дипломатов в пределах шенгенской зоны, разрешив им посещать только страну аккредитации. Аналогичное предложение выдвигала Чехия в 2023 году, однако оно не было включено в 12-й пакет санкций.

Reuters: ЕС хочет ввести санкции против банков двух стран Центральной Азии
Reuters: ЕС хочет ввести санкции против банков двух стран Центральной Азии

Напомним, что Европейский союз находится в процессе обсуждения своего 19-го пакета санкций против России. Предполагается, что новый пакет мер может коснуться нефтяных компаний, финансовых организаций и платформ, работающих с криптовалютами. Кроме того, ЕС намерен усилить ограничения в отношении ведущих российских корпораций, упразднив существующие льготы для энергетического сектора.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Санкции против России
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar