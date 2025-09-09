Россиянам могут усложнить выдачу шенгенских виз из-за санкций

Еврокомиссия рассматривает возможность введения ограничений на выдачу шенгенских виз российским гражданам в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против России. Согласно информации агентства ANSA, такие меры могут быть приняты в ответ на значительный поток российских туристов в страны ЕС, включая Грецию, Италию и Францию, что вызвало недовольство европейских политиков.

В материале подчёркивается, что ограничения визового режима рассматриваются как более реалистичная мера по сравнению с предложениями Вашингтона о введении вторичных санкций против торговых партнёров России, в частности Индии, импортирующей российскую нефть.

Отдельным пунктом обсуждается инициатива Польши, предлагающей ограничить свободу передвижения российских дипломатов в пределах шенгенской зоны, разрешив им посещать только страну аккредитации. Аналогичное предложение выдвигала Чехия в 2023 году, однако оно не было включено в 12-й пакет санкций.