От нефти до криптовалюты: Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России

Евросоюз обсуждает 19-й пакет ограничительных мер против России, в который могут войти санкции против нефтяных компаний, финансовых учреждений и криптовалютных платформ. Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

«Пакет мер... может привести к тому, что ЕС нацелится на российские платёжные системы и системы кредитных карт, криптовалютные биржи, а также введёт дополнительные ограничения на торговлю нефтью», — говорится в материале.

Евросоюз намерен ужесточить санкции против крупных российских компаний, отменив действующие исключения для энергетического сектора. Кроме того, обсуждается ограничение работы портов, связанных с судами, которые подпадают под санкции, а также запрет на использование технологий военного назначения, в том числе искусственного интеллекта. Брюссель планирует согласовать часть мер с США — для этого делегация ЕС в ближайшие дни отправится в Вашингтон. Новый пакет санкций может быть представлен уже в ближайшее время.