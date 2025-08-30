Евросоюз отложил принятие 19-го пакета санкций против России
Каллас: ЕС вернётся к 19-му пакету антироссийских санкций на следующей неделе
Главы МИД Евросоюза отложили принятие решений по 19-му пакету антироссийских санкций до следующей недели. Об этом журналистам рассказала глава евродипслужбы Кая Каллас после встречи в Копенгагене. Она сообщила, что участники встречи детально обсудили потенциальные санкционные меры.
«Мы провели очень насыщенную дискуссию по 19-му пакету санкций, обсуждались ограничения против «теневого флота», вторичные санкции против российского банковского и энергетического секторов, а также торговые тарифы и прочие ограничения. На следующей неделе я представлю странам ЕС новые предложения», — заявила Каллас.
Напомним, что Евросоюз планирует ввести новые санкции против РФ в ответ на атаку на Киев. Новый пакет ограничений, в частности, будет направлен против так называемого «теневого флота», который, по мнению ЕС, Россия использует для обхода ограничений при экспорте нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.