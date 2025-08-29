ЕС готовится к усилению давления на Россию после атаки на Киев
На фоне ночного российского удара по Киеву 28 августа страны Евросоюза рассматривают возможность введения более строгих ограничений в отношении Москвы. Эти обсуждения касаются готовящегося 19-го пакета санкций, сообщает издание Euractiv, ссылаясь на документы ЕС.
Новый пакет санкций будет направлен против так называемого «теневого флота», который, по мнению ЕС, Россия использует для обхода ограничений при экспорте нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В частности, европейцы рассмотрят возможность введения рестрикций против различных участников, предположительно вовлечённых в эту схему, включая операторов, трейдеров, нефтеперерабатывающие заводы, порты и компании, занимающиеся управлением судами.
Согласно Euractiv, в грядущий пакет санкций могут включить предприятия, зарегистрированные в Китае и Индии. Издание напоминает о присутствии в списке индийского нефтеперерабатывающего завода и двух китайских банков, но подчёркивает, что этот перечень, вероятно, будет значительно увеличен.
Напомним, Европейская комиссия готовит очередной пакет ограничительных мер в отношении России, который планируется утвердить уже в сентябре. Своё недовольство санкционной политикой против Москвы высказывают Словакия и Венгрия. В частности обе страны считают, что рестрикции бьют по их экономикам, не приносят пользы и лишают ЕС доступных энергоресурсов.