ЕС готовится к усилению давления на Россию после атаки на Киев

На фоне ночного российского удара по Киеву 28 августа страны Евросоюза рассматривают возможность введения более строгих ограничений в отношении Москвы. Эти обсуждения касаются готовящегося 19-го пакета санкций, сообщает издание Euractiv , ссылаясь на документы ЕС.

Новый пакет санкций будет направлен против так называемого «теневого флота», который, по мнению ЕС, Россия использует для обхода ограничений при экспорте нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В частности, европейцы рассмотрят возможность введения рестрикций против различных участников, предположительно вовлечённых в эту схему, включая операторов, трейдеров, нефтеперерабатывающие заводы, порты и компании, занимающиеся управлением судами.