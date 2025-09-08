Reuters: ЕС хочет ввести санкции против банков двух стран Центральной Азии

Брюссель собирается наложить ограничения на деятельность нескольких банков в двух странах Центральной Азии, что будет прописано в 19-м пакете антироссийских санкций. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

«Дипломаты ЕС заявили, что Брюссель может ввести ограничения против банков двух стран Центральной Азии, а также региональных банков России в рамках 19-го пакета санкций против РФ», — сказано в тексте статьи.