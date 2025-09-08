Reuters: ЕС хочет ввести санкции против банков двух стран Центральной Азии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Брюссель собирается наложить ограничения на деятельность нескольких банков в двух странах Центральной Азии, что будет прописано в 19-м пакете антироссийских санкций. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.
«Дипломаты ЕС заявили, что Брюссель может ввести ограничения против банков двух стран Центральной Азии, а также региональных банков России в рамках 19-го пакета санкций против РФ», — сказано в тексте статьи.
Напомним, Евросоюз обсуждает 19-й пакет ограничительных мер против России, в который также могут войти санкции против нефтяных компаний, финансовых учреждений и криптовалютных платформ. ЕС хочет ужесточить рестрикции против крупных российских корпораций, отменив действующие исключения для энергетического сектора.