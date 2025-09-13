Кiт Келлог: Спецпредставитель Трампа рассказал, как прозвали его украинцы

Спецпредставитель администрации президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что украинцы прозвали его «Котом» из-за фонетического сходства с его именем. Соответствующее сообщение он опубликовал в своей социальной сети.

«Поскольку имя «Кит» по-украински звучит как «Кот», украинцы прозвали меня в роли спецпредставителя Келлога «котом», — написал Кит Келлог.

Он также сделал заявление, что во время его визитов на Украину Россия приостанавливает удары по мирному населению, давая им несколько ночей покоя, который, по его словам, сильная Америка дарит другим странам.