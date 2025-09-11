Спецпредставитель Трампа Кит Келлог прибыл в Киев

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог прибыл в Киев. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Келлог летел в Польшу во время инцидента с дронами, пишут СМИ

Келлог летел в Польшу во время инцидента с дронами, пишут СМИ

Тем временем Минск посетил личный адвокат Трампа Джон Коул. В ходе визита он сообщил о снятии американских санкций с авиакомпании «Белавиа» и анонсировал возвращение Посольства США в Минск.