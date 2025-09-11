Спецпредставитель Трампа Кит Келлог прибыл в Киев
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог прибыл в Киев. Об этом сообщает агентство УНИАН.
«В Киев прибыл спецпредставитель Трампа Кит Келлог», — информирует агентство.
Подробностей визита посланника главы Белого дома пока не раскрывается.
Тем временем Минск посетил личный адвокат Трампа Джон Коул. В ходе визита он сообщил о снятии американских санкций с авиакомпании «Белавиа» и анонсировал возвращение Посольства США в Минск.