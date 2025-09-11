США сняли санкции с «Белавиа»

США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом представитель Дональда Трампа Джон Коул сообщил Александру Лукашенко во время переговоров в Минске.

«Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с «Белавиа». Это официально. Это решение было принято президентом, который сказал: «Сделайте это немедленно». Сейчас это решение принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами», — подчеркнул Коул.