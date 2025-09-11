Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

11 сентября, 11:14

США сняли санкции с «Белавиа»

Представитель Трампа сообщил Лукашенко, что США сняли санкции с Белавиа

Обложка © РИА Новости / Виктор Толочко

США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом представитель Дональда Трампа Джон Коул сообщил Александру Лукашенко во время переговоров в Минске.

«Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с «Белавиа». Это официально. Это решение было принято президентом, который сказал: «Сделайте это немедленно». Сейчас это решение принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами», — подчеркнул Коул.

Трамп назвал Лукашенко уважаемым человеком и сильным лидером

Напомним, сегодня в Минске проходит встреча Александра Лукашенко и представителя президента США Джона Коула. В ходе переговоров он передал белорусскому лидеру дружеское письмо от Дональда Трампа и его супруги Меланьи.

Александра Вишнякова
