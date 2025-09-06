Трамп назвал Лукашенко уважаемым человеком и сильным лидером
Александр Лукашенко и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал белорусского лидера Александра Лукашенко как уважаемого человека и сильного руководителя. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.
«Глава Белоруссии — очень уважаемый человек и сильный лидер, он освободил 16 заложников», — заявил республиканец.
Американский президент также сообщил о текущих переговорах между Вашингтоном и Минском относительно возможного освобождения части из 1,4 тысячи политических заключённых. По его словам, решение может быть принято в ближайшее время.
Напомним, Александр Лукашенко в июле подписал указ о помиловании шестнадцати лиц, отбывающих наказание за разнообразные преступления, в том числе связанные с экстремизмом. Среди освобождённых — равное количество мужчин и женщин: по восемь человек.