Лукашенко дарит шанс: 16 осуждённых в Белоруссии помилованы перед Днём Независимости

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ о помиловании шестнадцати лиц, отбывающих наказание за разнообразные преступления, в том числе связанные с экстремизмом. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

«В преддверии Дня Независимости (празднуется 3 июля) президентом Беларуси Александром Лукашенко удовлетворены ходатайства о помиловании 16 осуждённых, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности», — сказано в сообщении.

Среди освобождённых — равное количество мужчин и женщин: по восемь человек. Трое из них старше пятидесяти лет, двое страдают хроническими заболеваниями, а один признан инвалидом. Кроме того, девяти осуждённых есть несовершеннолетние дети, что учитывалось при принятии решения.

Все помилованные выразили искреннее раскаяние за совершенные деяния и дали обязательства соблюдать закон в будущем. Этот акт гуманности приурочен к празднованию Дня Независимости Беларуси, который отмечается 3 июля.