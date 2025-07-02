Лукашенко дарит шанс: 16 осуждённых в Белоруссии помилованы перед Днём Независимости
Александр Лукашенко решил помиловать 16 осуждённых за различные преступления
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ о помиловании шестнадцати лиц, отбывающих наказание за разнообразные преступления, в том числе связанные с экстремизмом. Об этом информирует пресс-служба главы государства.
«В преддверии Дня Независимости (празднуется 3 июля) президентом Беларуси Александром Лукашенко удовлетворены ходатайства о помиловании 16 осуждённых, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности», — сказано в сообщении.
Среди освобождённых — равное количество мужчин и женщин: по восемь человек. Трое из них старше пятидесяти лет, двое страдают хроническими заболеваниями, а один признан инвалидом. Кроме того, девяти осуждённых есть несовершеннолетние дети, что учитывалось при принятии решения.
Все помилованные выразили искреннее раскаяние за совершенные деяния и дали обязательства соблюдать закон в будущем. Этот акт гуманности приурочен к празднованию Дня Независимости Беларуси, который отмечается 3 июля.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как ему удалось спасти белорусских оппозиционеров, которых завели в смертельную ловушку. По его словам, их планировали сжечь, собрав всех в одном доме, но об этом вовремя узнали силовики.