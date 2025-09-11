Трамп написал Лукашенко дружеское письмо

Президент США Дональд Трамп написал письмо для белорусского коллеги Александра Лукашенко. Послание передал представитель главы Белого дома Джон Коул, находящийся с визитом в Минске. О новом раунде белорусско-американского диалога сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

«По поручению Президента США в Минск прибыл его представитель Джон Коул с делегацией», — рассказывает телеграм-канал.

Также опубликовано видео с моментом передачи письма Трампа и его супруги Меланьи к Лукашенко.

Трамп написал Лукашенко письмо. Видео © Telegram/Пул Первого

«Уважаемый господин Лукашенко, Меланья присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения. Мы молимся за ваши здоровье и благополучие», — зачитали белорусскому лидеру письмо. «При случае отметим», — ответил Лукашенко.