11 сентября, 10:52

Трамп написал Лукашенко дружеское письмо

Президент США Дональд Трамп написал письмо для белорусского коллеги Александра Лукашенко. Послание передал представитель главы Белого дома Джон Коул, находящийся с визитом в Минске. О новом раунде белорусско-американского диалога сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

«По поручению Президента США в Минск прибыл его представитель Джон Коул с делегацией», — рассказывает телеграм-канал.

Также опубликовано видео с моментом передачи письма Трампа и его супруги Меланьи к Лукашенко.

«Уважаемый господин Лукашенко, Меланья присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения. Мы молимся за ваши здоровье и благополучие», — зачитали белорусскому лидеру письмо.

«При случае отметим», — ответил Лукашенко.

Джон Коул особенно отметил, что Трамп в письме подписался как «Дональд», что является знаком дружбы.

Трамп назвал Лукашенко уважаемым человеком и сильным лидером

Напомним, что перед саммитом на Аляске хозяин Белого дома провёл «замечательный разговор» с Лукашенко. В этой беседе были затронуты самые разные темы. Трамп добавил, что именно Лукашенко указал ему на готовность российского лидера заключить сделку по Украине. Лукашенко в ответ заметил, что Трамп стремится к миру на Украине — он понимающий человек.

