Трамп выдвинул НАТО условие для введения серьёзных санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности ввести жёсткие санкции против России, но с условием. Такое решение будет принято при отказе всех стран НАТО от покупки российской нефти.

«Я готов ввести серьёзные санкции в отношении России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России», — написал хозяин Белого дома в социальной сети Truth Social.