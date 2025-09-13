Трамп выдвинул НАТО условие для введения серьёзных санкций против России
Трамп обещал ввести санкции против РФ при отказе стран НАТО от покупки её нефти
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности ввести жёсткие санкции против России, но с условием. Такое решение будет принято при отказе всех стран НАТО от покупки российской нефти.
«Я готов ввести серьёзные санкции в отношении России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России», — написал хозяин Белого дома в социальной сети Truth Social.
Ранее сообщалось, что Трамп пошёл на поводу у европейских политиков, которые якобы смогли убедить его ужесточить санкционную политику против Москвы. Представители ЕС также заверили американского лидера в необходимости «заставить» Россию инициировать переговоры по украинскому конфликту.