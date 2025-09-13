Единый день голосования
13 сентября, 12:05

Трамп выдвинул НАТО условие для введения серьёзных санкций против России

Трамп обещал ввести санкции против РФ при отказе стран НАТО от покупки её нефти

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности ввести жёсткие санкции против России, но с условием. Такое решение будет принято при отказе всех стран НАТО от покупки российской нефти.

«Я готов ввести серьёзные санкции в отношении России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России», — написал хозяин Белого дома в социальной сети Truth Social.

«Это жёсткий удар»: Трамп рассекретил 3 пункта из нового пакета санкций против России
«Это жёсткий удар»: Трамп рассекретил 3 пункта из нового пакета санкций против России

Ранее сообщалось, что Трамп пошёл на поводу у европейских политиков, которые якобы смогли убедить его ужесточить санкционную политику против Москвы. Представители ЕС также заверили американского лидера в необходимости «заставить» Россию инициировать переговоры по украинскому конфликту.

