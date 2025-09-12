«Коалиция желающих» убедила Трампа изменить позицию в отношении России
Politico: ЕС надавил на Трампа, чтобы он встал на его сторону в отношении РФ
Обложка © ТАСС / АР
Президент США Дональд Трамп мог поддаться давлению со стороны европейских политиков, которые якобы смогли убедить его ужесточить санкционною политику против Москвы, а также заверили в необходимости «заставить» Россию инициировать переговоры по украинскому конфликту. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
«Трамп наконец-то на нашей стороне. Вопрос теперь в том, как совместить эти два подхода», — рассказал изданию один из собеседников.
Как утверждается в статье, европейские власти ждут «горячих дискуссий» с Вашингтоном по вопросу «принуждения» Москвы к завершению противостояния на Украине. По мнению автора статьи, Трамп готов согласиться с «коалицией желающих».
Ранее американский президент Дональд Трамп в ходе интервью радиостанции WABC заявил, что урегулирование украинского конфликта осложняется из-за взаимной вражды на «уровне лидеров». Но политик уверен, что все сложности преодолимы на пути решения вопросов.