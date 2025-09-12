Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 03:16

Трамп угрожает Китаю и Индии рекордными пошлинами за поддержку РФ

FT: Трамп призывает к рекордным пошлинам против Китая и Индии за поддержку РФ

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

По инициативе американского лидера Дональда Трампа, США намерены оказать давление на страны G7 с целью введения повышенных пошлин в отношении Индии и Китая за закупку российской нефти. Об этом сообщила газета Financial Times.

В издании уточнили, что главная задача этой инициативы заключается в стремлении США побудить Россию к участию в мирных переговорах с Украиной. Ожидается, что этот призыв будет озвучен 12 сентября в ходе онлайн-заседания министров финансов стран G7.

Представитель Министерства финансов США заявил, что власти страны дали понять союзникам в ЕС, что им следует ввести значительные тарифы в отношении Индии и КНР, если они хотят положить конец конфликту на Украине. При этом уточняется, что эти высокие тарифы будут отменены после заключения мира между Москвой и Киевом.

«Изменить баланс сил»: Союз России, Китая и Индии встал Тампу попрёк горла
«Изменить баланс сил»: Союз России, Китая и Индии встал Тампу попрёк горла

Ранее Трамп предлагал ЕС поддержать повышение пошлин, чтобы совместно давить на Россию. Однако в Брюсселе заявили, что подобные меры не вписываются в практику блока. Европейский союз не намерен использовать пошлины как инструмент санкций против других стран.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Индия
  • Китай
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar