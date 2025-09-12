«Это жёсткий удар»: Трамп рассекретил 3 пункта из нового пакета санкций против России

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность Вашингтона ввести новый пакет жёстких ограничительных мер против России, который затронет ключевые секторы экономики. Глава Белого дома предупредил в эфире телеканала Fox News, что рестрикции будут суровыми и ударят по финансовым институтам и нефтяной отрасли.

«Это будет жёсткий удар санкциями по банкам, в отношении нефтяного сектора и в части пошлин», — заявил Трамп.