12 сентября, 13:56

«Это жёсткий удар»: Трамп рассекретил 3 пункта из нового пакета санкций против России

Трамп: Возможные санкции против РФ ударят по нефтяной и банковский отрасли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность Вашингтона ввести новый пакет жёстких ограничительных мер против России, который затронет ключевые секторы экономики. Глава Белого дома предупредил в эфире телеканала Fox News, что рестрикции будут суровыми и ударят по финансовым институтам и нефтяной отрасли.

«Это будет жёсткий удар санкциями по банкам, в отношении нефтяного сектора и в части пошлин», — заявил Трамп.

Каллас: ЕС завершает работу над 19-м пакетом антироссийских санкций
Каллас: ЕС завершает работу над 19-м пакетом антироссийских санкций

Ранее Life.ru сообщал, что в условиях действия американских санкций Китай способен нарастить экспортные поставки в Россию. Профессор экономики Лян Янь (Уилламеттский университет, США) указывает, что для китайских производителей это также станет решением проблемы избытка товаров и высокой конкуренции на внутреннем рынке. Кроме того, двусторонние торговые отношения обладают серьёзными перспективами для развития.

Александра Мышляева
