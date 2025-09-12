Единый день голосования
12 сентября, 12:51

Каллас: ЕС завершает работу над 19-м пакетом антироссийских санкций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Евросоюз завершает разработку девятнадцатого пакета ограничительных мер против Российской Федерации. Об этом в социальной сети заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Мы только что продлили наши санкции в отношении России», — сказано в публикации.

В своём посте она также уточнила, что новый пакет включает изучение дополнительных ограничений на продажу российской нефти, а также меры против теневых нефтяных танкеров и банков. Одновременно с этим Евросоюз продлил на полгода действие персональных санкций в отношении российских физических и юридических лиц.

Ранее сообщалось, что ФРГ планирует выступить с инициативой о дальнейшем ужесточении визового режима для россиян в рамках нового пакета санкций Евросоюза, как следует из документа. В немецких предложениях содержится призыв к Еврокомиссии полностью воплотить в жизнь рекомендации 2022 года, направленные на существенное ограничение выдачи туристических виз гражданам России.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ЕС
  • Кая Каллас
  • Мировая политика
  • Политика
