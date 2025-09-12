Каллас: ЕС завершает работу над 19-м пакетом антироссийских санкций

Евросоюз завершает разработку девятнадцатого пакета ограничительных мер против Российской Федерации. Об этом в социальной сети заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Мы только что продлили наши санкции в отношении России», — сказано в публикации.

В своём посте она также уточнила, что новый пакет включает изучение дополнительных ограничений на продажу российской нефти, а также меры против теневых нефтяных танкеров и банков. Одновременно с этим Евросоюз продлил на полгода действие персональных санкций в отношении российских физических и юридических лиц.