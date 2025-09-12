Единый день голосования
12 сентября, 10:18

В Германии предложили ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / H_Ko

ФРГ намерена добиваться дальнейшего ужесточения визового режима для граждан России в рамках нового пакета санкций ЕС. Об этом со ссылкой на подготовленный Берлином документ сообщает агентство DPA.

В немецких предложениях содержится требование к Еврокомиссии полностью реализовать рекомендации 2022 года о значительном сокращении туристических виз для россиян. Агентство отмечает, что, несмотря на уже принятые меры, включая увеличение сбора и сроков рассмотрения заявлений, желаемого сокращения потока туристов так и не произошло. По данным статистики ЕС, в прошлом году консульства в России выдали около 542 тысяч шенгенских виз, что на пятую часть больше, чем в 2023 году.

Особое внимание в материале уделяется южным странам союза, где консульства Италии, Франции, Испании и Греции выдали десятки тысяч виз, показав рост по сравнению с предыдущим периодом. МИД Германии, комментируя информацию, подчеркнул, что Берлин уже ужесточил критерии выдачи как шенгенских, так и национальных виз для россиян после начала спецоперации на Украине.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Европейский союз в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против России рассматривает возможность ограничения свободы передвижения российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны. По его мнению, нынешний статус-кво предоставляет им «необоснованное преимущество», которое следует устранить, и он намерен активно добиваться этой меры.

Анастасия Никонорова
