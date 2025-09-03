Россия нашла новый источник товаров в обход санкций США

Китай может нарастить объёмы экспорта в Россию на фоне санкций со стороны США. Такое мнение высказывает South China Morning Post со ссылкой на экспертные оценки. По данным издания, россияне нуждаются в потребительских товарах и электронике, ввоз которых из западных стран затруднен санкциями.

«Я думаю, что Китай сейчас ищет новые рынки», — заявил старший научный сотрудник Института ISEAS в Сингапуре Джаянт Менон.

Он также добавил, что у Китая и России есть потенциал для дальнейшего развития торговых отношений. Профессор экономики Уилламеттского университета в США Лян Янь считает, что увеличение экспорта в РФ поможет китайским производителям снизить конкуренцию и перепроизводство на внутреннем рынке. Эксперт полагает, что у Китая есть стимул искать новые рынки.

«Если американский рынок не поглощает китайскую продукцию, у Китая определённо есть стимул искать выход на другие рынки», — сказал он.