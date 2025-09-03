Россия нашла новый источник товаров в обход санкций США
Китай может нарастить объёмы экспорта в Россию на фоне санкций со стороны США. Такое мнение высказывает South China Morning Post со ссылкой на экспертные оценки. По данным издания, россияне нуждаются в потребительских товарах и электронике, ввоз которых из западных стран затруднен санкциями.
«Я думаю, что Китай сейчас ищет новые рынки», — заявил старший научный сотрудник Института ISEAS в Сингапуре Джаянт Менон.
Он также добавил, что у Китая и России есть потенциал для дальнейшего развития торговых отношений. Профессор экономики Уилламеттского университета в США Лян Янь считает, что увеличение экспорта в РФ поможет китайским производителям снизить конкуренцию и перепроизводство на внутреннем рынке. Эксперт полагает, что у Китая есть стимул искать новые рынки.
«Если американский рынок не поглощает китайскую продукцию, у Китая определённо есть стимул искать выход на другие рынки», — сказал он.
Лян Янь отметил также, что у Китая есть возможности для увеличения экспорта в Россию «как из-за взаимодополняемости их экономик, так и из-за давления со стороны США». Газета подчёркивает, что большая часть торговли между Пекином и Москвой осуществляется не в долларах. Это позволяет избежать доступа к данным о транзакциях международной платёжной системе SWIFT, которая запретила российским банкам доступ ещё в 2022 году. Также это исключает возможность отслеживания этих транзакций американскими банками.
Напомним, что 3 сентября в Пекине состоялся грандиозный парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны. Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии в качестве почётного гостя. Он назвал парад «блестящим». В рамках визита глава государства провёл встречи с лидерами Индонезии, КНДР, Конго, Вьетнама и других стран. Результаты встреч российский лидер счёл весьма продуктивными. Россия активно развивает международные отношения с различными странами, стремясь к многополярному миру.