Трамп одобрил первые поставки оружия Киеву, которое оплатили страны НАТО
Reuters: Трамп одобрил поставку военной помощи Киеву, оплаченную странами НАТО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Первый пакет военной помощи Украине, оплаченный странами НАТО, одобрен администрацией президента США Дональда Трампа. Ещё в июле лидер Соединённых Штатов заявлял о том, что поставки американских вооружений будут теперь оплачиваться европейскими странами. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Первые пакеты американской военной помощи Украине, предоставленные администрацией Трампа, были одобрены и вскоре могут быть отправлены, поскольку Вашингтон возобновляет поставки оружия Киеву — на этот раз в рамках нового финансового соглашения с союзниками», — указано в публикации.
Ранее Госдеп США одобрил продажу Бельгии и Норвегии ракет и бомб на $681 млн. В американском ведомстве отметили, что такие поставки способствуют развитию внешней политики США и помогают союзникам повысить боеспособность в условиях существующих и потенциальных угроз.