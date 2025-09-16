Владимир Путин
16 сентября, 17:32

Трамп одобрил первые поставки оружия Киеву, которое оплатили страны НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Первый пакет военной помощи Украине, оплаченный странами НАТО, одобрен администрацией президента США Дональда Трампа. Ещё в июле лидер Соединённых Штатов заявлял о том, что поставки американских вооружений будут теперь оплачиваться европейскими странами. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Первые пакеты американской военной помощи Украине, предоставленные администрацией Трампа, были одобрены и вскоре могут быть отправлены, поскольку Вашингтон возобновляет поставки оружия Киеву — на этот раз в рамках нового финансового соглашения с союзниками», — указано в публикации.

«Хватит! Ни евро, ни оружия»: Во Франции прозвучал жёсткий призыв о прекращении помощи Зеленскому
Ранее Госдеп США одобрил продажу Бельгии и Норвегии ракет и бомб на $681 млн. В американском ведомстве отметили, что такие поставки способствуют развитию внешней политики США и помогают союзникам повысить боеспособность в условиях существующих и потенциальных угроз.

Полина Никифорова
