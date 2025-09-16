Трамп одобрил первые поставки оружия Киеву, которое оплатили страны НАТО

Первый пакет военной помощи Украине, оплаченный странами НАТО, одобрен администрацией президента США Дональда Трампа. Ещё в июле лидер Соединённых Штатов заявлял о том, что поставки американских вооружений будут теперь оплачиваться европейскими странами. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Первые пакеты американской военной помощи Украине, предоставленные администрацией Трампа, были одобрены и вскоре могут быть отправлены, поскольку Вашингтон возобновляет поставки оружия Киеву — на этот раз в рамках нового финансового соглашения с союзниками», — указано в публикации.