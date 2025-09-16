Требования главаря киевского режима Владимира Зеленского о выделении масштабной финансовой помощи в размере 120 млрд долларов достигли уровня полного безумия. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить военную и экономическую поддержку Киеву, обратившись к общественности через свою страницу в социальной сети X.

«Полное безумие! Война или мир, Зеленский только что потребовал от европейских стран 120 миллиардов долларов к 2026 году! И это будет даже минимум! В то время как нам говорят, что мы должны затянуть пояса... Хватит! Ни одного евро, никакого оружия, ни одного солдата для Украины», — заявил Филиппо.

Политик также выразил возмущение в адрес председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая подтвердила неизменность курса ЕС на поддержку Украины. По мнению Филиппо, подобные заявления игнорируют экономические трудности самих европейских граждан, вынужденных сталкиваться с растущими затратами на фоне кризиса. Французский политик настаивает на полном пересмотре стратегии отношений с Киевом и прекращении любого финансирования военных действий.