10 сентября, 23:15

Зеленский попросил ЕС и Британию создать единую систему ПВО

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Главарь киевского режима Владимир Зеленский обратился к лидерам стран Евросоюза и Великобритании с просьбой о создании единой системы противовоздушной обороны. Соответствующее сообщение экс-комик опубликовал у себя в социальных сетях.

Зеленский рассказал, что провёл переговоры с главой правительства Польши Дональдом Туском, премьер-министром Соединённого Королевства Киром Стармером, председателем совета министров Италии Джорджей Мелони и генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте.

«Нам надо работать над общей системой противовоздушной защиты и создать действенный воздушный щит над Европой», — говорится в сообщении главаря киевского режима.

Напомним, Украина может столкнуться с риском критической нехватки систем противовоздушной обороны на фоне пересмотра Пентагоном программы военной помощи, которая привела к значительному замедлению поставок вооружений. Нынешнее положение осложняется двумя главными моментами. Во-первых, Киев закупает ракеты у отечественных производителей партиями, из-за чего неизбежно возникают перерывы. Во-вторых, поставки систем противовоздушной обороны и боеприпасов из европейских запасов только начались.

