Главарь киевского режима Владимир Зеленский обратился к лидерам стран Евросоюза и Великобритании с просьбой о создании единой системы противовоздушной обороны. Соответствующее сообщение экс-комик опубликовал у себя в социальных сетях.

Зеленский рассказал, что провёл переговоры с главой правительства Польши Дональдом Туском, премьер-министром Соединённого Королевства Киром Стармером, председателем совета министров Италии Джорджей Мелони и генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте.

«Нам надо работать над общей системой противовоздушной защиты и создать действенный воздушный щит над Европой», — говорится в сообщении главаря киевского режима.