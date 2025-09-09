Украина рискует остаться без ПВО из-за решений Министерства войны США

Украина может столкнуться с риском критической нехватки систем противовоздушной обороны на фоне пересмотра Пентагоном программы военной помощи, которая привела к значительному замедлению поставок вооружений. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на западных и украинских официальных лиц.

Согласно публикации, нынешнее положение осложняется двумя главными моментами. Во-первых, Украина закупает ракеты у отечественных производителей партиями, из-за чего неизбежно возникают перерывы. Во-вторых, поставки систем противовоздушной обороны и боеприпасов из европейских запасов только начались. Европейские закупки американских систем ПВО также реализуются с задержкой и пока носят частичный характер.

При этом источник в администрации Белого дома, заявил, что Пентагон продолжает «поддерживать потребности Украины, в том числе в противовоздушной обороне», однако призвал европейские государства «сделать шаг вперёд», конкретно указав на необходимость прекращения закупок российской нефти.