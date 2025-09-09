Мессенджер MAX
9 сентября, 11:48

Украина рискует остаться без ПВО из-за решений Министерства войны США

FT: ВСУ могут столкнуться с нехваткой средств ПВО из-за замедления помощи США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Marek P

Украина может столкнуться с риском критической нехватки систем противовоздушной обороны на фоне пересмотра Пентагоном программы военной помощи, которая привела к значительному замедлению поставок вооружений. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на западных и украинских официальных лиц.

Согласно публикации, нынешнее положение осложняется двумя главными моментами. Во-первых, Украина закупает ракеты у отечественных производителей партиями, из-за чего неизбежно возникают перерывы. Во-вторых, поставки систем противовоздушной обороны и боеприпасов из европейских запасов только начались. Европейские закупки американских систем ПВО также реализуются с задержкой и пока носят частичный характер.

При этом источник в администрации Белого дома, заявил, что Пентагон продолжает «поддерживать потребности Украины, в том числе в противовоздушной обороне», однако призвал европейские государства «сделать шаг вперёд», конкретно указав на необходимость прекращения закупок российской нефти.

В статье подчёркивается, что замедление американских поставок последовало непосредственно за меморандумом, подготовленным в начале июня главой политического отдела Пентагона Элбриджем Колби, что указывает на возможное стратегическое переосмысление подходов к военной поддержке Украины.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Белый дом дал согласие на продажу Киеву 3350 ракет ERAM с увеличенной дальностью. Однако экспертное сообщество полагает, что в настоящее время такого количества ракет физически произведено не было. Более того, в США сейчас проходит конкурс на производство не самих ракет, а планирующих бомб.

Алиса Хуссаин
