Украина рискует остаться без ПВО из-за решений Министерства войны США
FT: ВСУ могут столкнуться с нехваткой средств ПВО из-за замедления помощи США
Украина может столкнуться с риском критической нехватки систем противовоздушной обороны на фоне пересмотра Пентагоном программы военной помощи, которая привела к значительному замедлению поставок вооружений. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на западных и украинских официальных лиц.
Согласно публикации, нынешнее положение осложняется двумя главными моментами. Во-первых, Украина закупает ракеты у отечественных производителей партиями, из-за чего неизбежно возникают перерывы. Во-вторых, поставки систем противовоздушной обороны и боеприпасов из европейских запасов только начались. Европейские закупки американских систем ПВО также реализуются с задержкой и пока носят частичный характер.
При этом источник в администрации Белого дома, заявил, что Пентагон продолжает «поддерживать потребности Украины, в том числе в противовоздушной обороне», однако призвал европейские государства «сделать шаг вперёд», конкретно указав на необходимость прекращения закупок российской нефти.
В статье подчёркивается, что замедление американских поставок последовало непосредственно за меморандумом, подготовленным в начале июня главой политического отдела Пентагона Элбриджем Колби, что указывает на возможное стратегическое переосмысление подходов к военной поддержке Украины.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Белый дом дал согласие на продажу Киеву 3350 ракет ERAM с увеличенной дальностью. Однако экспертное сообщество полагает, что в настоящее время такого количества ракет физически произведено не было. Более того, в США сейчас проходит конкурс на производство не самих ракет, а планирующих бомб.