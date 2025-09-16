Владимир Путин
16 сентября, 06:10

Трамп может провести новую встречу с Зеленским на следующей неделе

Рубио: На следующей неделе Трамп может встретиться с Зеленским в Нью-Йорке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

На следующей неделе в Нью-Йорке в рамках мероприятий 80-й сессии Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп, возможно, проведёт встречу с главой украинского режима Владимиром Зеленским. Об этом перед вылетом из Тель-Авива в Доху сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Президент Трамп провел несколько телефонных переговоров и встреч с Зеленским, в том числе, вероятно, снова [встретится с ним] в Нью-Йорке на следующей неделе», — сказал он.

Госсекретарь уточнил, что график возможной встречи согласуется с дипломатическими мероприятиями Генассамблеи ООН. До этого Трамп уже провёл несколько переговоров с Зеленским по телефону и лично.

Ранее Трамп заявил, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в трёхстороннем формате с участием США могут состояться «относительно скоро». По его словам, Вашингтон готов выступить посредником, так как, по оценке президента, личная неприязнь между лидерами России и Украины делает прямой диалог практически невозможным.

