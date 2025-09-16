Трамп может провести новую встречу с Зеленским на следующей неделе

На следующей неделе в Нью-Йорке в рамках мероприятий 80-й сессии Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп, возможно, проведёт встречу с главой украинского режима Владимиром Зеленским. Об этом перед вылетом из Тель-Авива в Доху сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Президент Трамп провел несколько телефонных переговоров и встреч с Зеленским, в том числе, вероятно, снова [встретится с ним] в Нью-Йорке на следующей неделе», — сказал он.

Госсекретарь уточнил, что график возможной встречи согласуется с дипломатическими мероприятиями Генассамблеи ООН. До этого Трамп уже провёл несколько переговоров с Зеленским по телефону и лично.