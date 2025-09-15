Единый день голосования
15 сентября, 00:55

Трамп заявил о возможной скорой трёхсторонней встрече с Путиным и Зеленским

Трамп: Саммит России, США и Украины пройдёт сравнительно скоро

Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, paparazzza

Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в трёхстороннем формате с участием США могут состояться «относительно скоро». Об этом хозяин Белого дома заявил в беседе с журналистами в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

Он подчеркнул, что Вашингтон готов выступить посредником, поскольку, по его оценке, личная неприязнь между лидерами России и Украины делает прямой диалог практически невозможным.

Трамп заявил о взаимной ненависти между Путиным и Зеленским
Ранее же Дональд Трамп высказывал сомнения относительно своей способности убедить российского президента Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине. Он и его команда испытывают разочарование из-за неудач в попытках остановить конфликты как на украинской земле, так и в Газе.

