Трамп заявил о возможной скорой трёхсторонней встрече с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в трёхстороннем формате с участием США могут состояться «относительно скоро». Об этом хозяин Белого дома заявил в беседе с журналистами в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

Он подчеркнул, что Вашингтон готов выступить посредником, поскольку, по его оценке, личная неприязнь между лидерами России и Украины делает прямой диалог практически невозможным.