Трамп заявил о возможной скорой трёхсторонней встрече с Путиным и Зеленским
Трамп: Саммит России, США и Украины пройдёт сравнительно скоро
Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, paparazzza
Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в трёхстороннем формате с участием США могут состояться «относительно скоро». Об этом хозяин Белого дома заявил в беседе с журналистами в Бедминстере (штат Нью-Джерси).
Он подчеркнул, что Вашингтон готов выступить посредником, поскольку, по его оценке, личная неприязнь между лидерами России и Украины делает прямой диалог практически невозможным.
Ранее же Дональд Трамп высказывал сомнения относительно своей способности убедить российского президента Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине. Он и его команда испытывают разочарование из-за неудач в попытках остановить конфликты как на украинской земле, так и в Газе.