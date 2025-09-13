«Гораздо больнее»: У Трампа нашёлся эффективный рычаг давления на Зеленского

Президент США Дональд Трамп из-за серьёзных внутриполитических проблем сегодня находится в затруднительном положении. Однако во внешней политике хозяин Белого дома сохраняет курс на разрешение конфликтов, полагает политик Олег Царёв.

По его словам, американский лидер всё ещё намерен добиться завершения конфликта на Украине. Однако для этого требуется оказать давление на несговорчивого Владимира Зеленского. Эффективным рычагом в этом деле могут стать санкции, подчеркнул собеседник «Царьграда».

«Эти санкции могут быть как санкциями против страны, так и санкциями против окружения Зеленского. Второе для Зеленского гораздо больнее. Тогда ему будет очень непросто», — отметил Царёв.