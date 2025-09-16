Госдеп США одобрил продажу Бельгии и Норвегии ракет и бомб на $681 млн

Государственный департамент США разрешил продажу Бельгии и Норвегии двух крупных партий оружия. Об этом сообщает Пентагон. Общая стоимость поставок составит 681 миллион долларов.

Американские власти объявили, что Бельгия получит разрешение на покупку ракет AIM-9X и сопутствующего оборудования на сумму около 568 миллионов долларов. Этот шаг укрепит оборонный потенциал страны и поддержит её стратегическую безопасность.

Норвегии также одобрили поставки. Она приобретёт 816 авиабомб GBU-39B Small Diameter Bomb на сумму примерно 113 миллионов долларов. В американском ведомстве отметили, что такие поставки способствуют развитию внешней политики США и помогают союзникам повысить боеспособность в условиях существующих и потенциальных угроз.