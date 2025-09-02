Рютте сообщил о закупке НАТО у США оружия на $2 млрд для Киева

Страны НАТО в сжатые сроки приобрели у США летальное и оборонное вооружение для Украины на сумму два миллиарда долларов. Об этом на пресс-конференции в Люксембурге сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«Страны НАТО в рамках этой инициативой (PURL) за несколько недель закупили для Украины летальное и оборонительное оружие на два миллиарда долларов», — заявил он.

Как пояснил украинский министр обороны Денис Шмыгаль, США и НАТО инициировали новый механизм поддержки, известный как Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). По его словам, цель данного инструмента — максимально оперативно обеспечить ВСУ вооружением, которое доступно в значительных объёмах на американском рынке. Позднее министр финансов США Скотт Бессент добавил, что Вашингтон реализует европейским партнёрам оружие для последующей передачи Киеву с десятипроцентной надбавкой к стоимости.