«‎Иначе пожалеем!» США снова рвутся покинуть НАТО

Американский сенатор Майкл Ли призывает США выйти из НАТО, иначе такой союз обернётся для страны участием в военном конфликте. Соответствующий пост 1 сентября политик опубликовал в социальной сети X в ответ на пост о митинге мигрантов в Германии, где протестующие заявляли о желании установить в европейской стране нормы шариата.

«Если мы не выйдем из НАТО в ближайшее время, мы об этом пожалеем — очень сильно. Эти ребята не валяют дурака. И мы тоже не должны этого делать», — написал сенатор.