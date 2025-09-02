«Иначе пожалеем!» США снова рвутся покинуть НАТО
Американский сенатор Майкл Ли призвал США выйти из НАТО в ближайшее время
Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Американский сенатор Майкл Ли призывает США выйти из НАТО, иначе такой союз обернётся для страны участием в военном конфликте. Соответствующий пост 1 сентября политик опубликовал в социальной сети X в ответ на пост о митинге мигрантов в Германии, где протестующие заявляли о желании установить в европейской стране нормы шариата.
«Если мы не выйдем из НАТО в ближайшее время, мы об этом пожалеем — очень сильно. Эти ребята не валяют дурака. И мы тоже не должны этого делать», — написал сенатор.
Напомним, в центре Франкфурта-на-Майне собрались свыше десяти тысяч человек на пропалестинской акции. Изначально организаторы заявляли о пяти тысячах участников. Шествие проходит под лозунгами движения United 4 Gaza. А в Кёльне прошла акция протеста, участники которой выступили против милитаризации Германии.