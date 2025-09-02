Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 07:56

«‎Иначе пожалеем!» США снова рвутся покинуть НАТО

Американский сенатор Майкл Ли призвал США выйти из НАТО в ближайшее время

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Американский сенатор Майкл Ли призывает США выйти из НАТО, иначе такой союз обернётся для страны участием в военном конфликте. Соответствующий пост 1 сентября политик опубликовал в социальной сети X в ответ на пост о митинге мигрантов в Германии, где протестующие заявляли о желании установить в европейской стране нормы шариата.

«Если мы не выйдем из НАТО в ближайшее время, мы об этом пожалеем — очень сильно. Эти ребята не валяют дурака. И мы тоже не должны этого делать», — написал сенатор.

Напомним, в центре Франкфурта-на-Майне собрались свыше десяти тысяч человек на пропалестинской акции. Изначально организаторы заявляли о пяти тысячах участников. Шествие проходит под лозунгами движения United 4 Gaza. А в Кёльне прошла акция протеста, участники которой выступили против милитаризации Германии.

«Поставил на русских»: Профессор из США предупредил НАТО о рисках отправки войск на Украину
«Поставил на русских»: Профессор из США предупредил НАТО о рисках отправки войск на Украину
BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • США
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar