Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

31 августа, 03:04

«Поставил на русских»: Профессор из США предупредил НАТО о рисках отправки войск на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harker

Возможное введение сил НАТО на территорию Украины может привести к открытой военной конфронтации с российскими войсками. Об этом рассказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале Дэниела Дэвиса.

По мнению эксперта, Россия уже дала ясный сигнал: появление западных подразделений на украинской территории вызовет ответные действия со стороны РФ. Миршаймер отметил, что исход такого столкновения очевиден: европейский контингент уступает по численности и подготовке, он бы «поставил на русских».

Страны ЕС раздумывают передать командование силами на Украине главкому НАТО
А ранее британские журналисты выяснили, что страны ЕС отказались от планов развёртывания многотысячного миротворческого контингента на Украине из-за нехватки военных ресурсов и опасений эскалации с Россией. Предполагается, что европейские военные будут действовать в роли инструкторов на западных базах Незалежной. Американская поддержка, вероятно, ограничится логистической и разведывательной помощью.

Тимур Хингеев
