Страны ЕС раздумывают передать командование силами на Украине главкому НАТО

Европейские государства изучают возможность назначения главкома силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича ответственным за координацию развёртывания своих войск на Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Согласно публикации, такой подход позволит замаскировать прямое участие стран альянса под форматом многонациональной операции под эгидой НАТО. При этом официально альянс продолжит отрицать прямое вовлечение в конфликт.