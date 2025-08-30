Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 12:53

Страны ЕС раздумывают передать командование силами на Украине главкому НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Европейские государства изучают возможность назначения главкома силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича ответственным за координацию развёртывания своих войск на Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Согласно публикации, такой подход позволит замаскировать прямое участие стран альянса под форматом многонациональной операции под эгидой НАТО. При этом официально альянс продолжит отрицать прямое вовлечение в конфликт.

Дипломат Гордон допустил применение сценария Тайваня для Украины
Дипломат Гордон допустил применение сценария Тайваня для Украины

А ранее глава киевского режима Владимир Зеленский назвал три желаемых блока гарантий безопасности. В них также вошло требование о соблюдении так называемого плана «НАТО-лайт».

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • НАТО
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar