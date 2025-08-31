В Германии более десяти тысяч человек вышли на пропалестинский протест

В центре Франкфурта-на-Майне собрались свыше десяти тысяч человек на пропалестинской акции. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на полицию.

Пропалестинская акция протеста. Видео © X / Niyak Ghorbani (نیاک)

Изначально организаторы заявляли о пяти тысячах участников, однако по данным правоохранителей количество демонстрантов превысило десять тысяч. Шествие проходит под лозунгами движения United 4 Gaza.

«На митинге многие ораторы проводят параллели между войной в Газе и Холокостом. Один из ораторов говорит, что сектор Газа сегодня является «лагерем смерти» и «концентрационным лагерем», другой приравнивает сионизм к фашизму и называет Израиль «государством террора». Один мужчина носит свитер с надписью: «Германия, ты ничему не научилась! Тогда преступник, сегодня спонсор», — говорится в материале.