Турция потребовала приостановить членство Израиля в ООН из-за Газы

Турецкий парламент призвал приостановить членство Израиля в ООН из-за ситуации в секторе Газа. Об этом сообщается в резолюции, принятой единогласно на внеочередном заседании.

«Мы призываем приостановить членство Израиля в ООН и международных организациях, пока его правительство не откажется от политики геноцида», — указано в документе, подписанном спикером парламента Нумана Куртулмуша.

Парламент также обратился к законодательным органам других стран с призывом прекратить военные и торговые отношения с Израилем и предпринять действия по срыву эмбарго в отношении Палестины.