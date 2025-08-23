Трагическая статистика: Голод унёс жизни 281 человека в секторе Газа

Количество погибших от недоедания из-за блокады Газы возросло до 281 человека, включая 114 детей. За последние сутки зарегистрировано восемь новых летальных случаев, что свидетельствует о нарастающем гуманитарном кризисе. Об этом сообщает Минздрав палестинского анклава.

«Минздрав сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировал восемь случаев гибели людей от голода и недоедания, включая двух детей. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 281, включая 114 детей», — указано в заявлении ведомства.