Трагическая статистика: Голод унёс жизни 281 человека в секторе Газа
Минздрав Газы: Число умерших от голода увеличилось до 281, из них 114 – дети
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed
Количество погибших от недоедания из-за блокады Газы возросло до 281 человека, включая 114 детей. За последние сутки зарегистрировано восемь новых летальных случаев, что свидетельствует о нарастающем гуманитарном кризисе. Об этом сообщает Минздрав палестинского анклава.
«Минздрав сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировал восемь случаев гибели людей от голода и недоедания, включая двух детей. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 281, включая 114 детей», — указано в заявлении ведомства.
Напомним, что ООН официально признала ситуацию в Газе катастрофической. К концу сентября более 640 тысяч жителей анклава могут столкнуться с полным отсутствием продовольственной безопасности, что означает реальную угрозу массового голода для населения. Ситуация усугубляется тем, что за месяц у 12 тысяч детей было выявлено острое недоедание.