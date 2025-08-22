ООН бьёт тревогу: Впервые в секторе Газа объявлено состояние катастрофического голода
Впервые в истории сектора Газа продовольственная безопасность достигла пятого уровня по шкале IPC, что означает катастрофический голод. Об этом говорится в отчёте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
«К концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как 5-я фаза по шкале IPC. Ещё 1,14 млн человек на этой территории будут находиться в состоянии чрезвычайной ситуации (4-я фаза по IPC)», — говорится в отчёте ООН.
В июле число голодающих семей в секторе Газа удвоилось, а почти половина населения ежедневно остается без еды. Ситуация усугубляется тем, что за месяц у 12 тысяч детей было выявлено острое недоедание. Всемирная организация предупреждает о возможном распространении голода на провинции Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис в ближайшие недели. ООН категорически заявляет о необходимости остановить голод в Газе «любой ценой» и призывает к немедленному прекращению огня и предотвращению дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля начала операцию по наступлению на Газу. Известно, что войска уже закрепились на окраинах города. Для поддержки операции на этой неделе будет мобилизовано около 60 тысяч резервистов, а ещё 20 тысяч присоединятся позднее.