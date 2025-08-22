ООН бьёт тревогу: Впервые в секторе Газа объявлено состояние катастрофического голода

Впервые в истории сектора Газа продовольственная безопасность достигла пятого уровня по шкале IPC, что означает катастрофический голод. Об этом говорится в отчёте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

«К концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как 5-я фаза по шкале IPC. Ещё 1,14 млн человек на этой территории будут находиться в состоянии чрезвычайной ситуации (4-я фаза по IPC)», — говорится в отчёте ООН.

В июле число голодающих семей в секторе Газа удвоилось, а почти половина населения ежедневно остается без еды. Ситуация усугубляется тем, что за месяц у 12 тысяч детей было выявлено острое недоедание. Всемирная организация предупреждает о возможном распространении голода на провинции Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис в ближайшие недели. ООН категорически заявляет о необходимости остановить голод в Газе «любой ценой» и призывает к немедленному прекращению огня и предотвращению дальнейшей эскалации конфликта.