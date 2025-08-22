«Скоро врата ада скоро откроются»: Израиль пригрозил полностью уничтожить Газу

«Врата ада» будут открыты для ХАМАС в Газе до тех пор, пока радикалы не согласятся на требования Израиля и не освободят всех захваченных им людей. С таким заявлением выступил глава израильского Минобороны Исраэль Кац.

«Вскоре врата ада откроются над головами убийц и насильников из ХАМАС в Газе [и будут открыты] до тех пор, пока они не согласятся на условия Израиля по прекращению войны, главными из которых являются освобождение всех заложников и разоружение», — написал он в соцсети X.

Кац заявил, что если ХАМАС не пойдет на уступки, то Газа, являющаяся столицей этой группировки, повторит судьбу Рафаха и Бейт-Хануна, где израильские военные уже проводили операции.