«Скоро врата ада скоро откроются»: Израиль пригрозил полностью уничтожить Газу
Глава МО Израиля Кац пообещал открыть для ХАМАС врата ада в секторе Газа
«Врата ада» будут открыты для ХАМАС в Газе до тех пор, пока радикалы не согласятся на требования Израиля и не освободят всех захваченных им людей. С таким заявлением выступил глава израильского Минобороны Исраэль Кац.
«Вскоре врата ада откроются над головами убийц и насильников из ХАМАС в Газе [и будут открыты] до тех пор, пока они не согласятся на условия Израиля по прекращению войны, главными из которых являются освобождение всех заложников и разоружение», — написал он в соцсети X.
Кац заявил, что если ХАМАС не пойдет на уступки, то Газа, являющаяся столицей этой группировки, повторит судьбу Рафаха и Бейт-Хануна, где израильские военные уже проводили операции.
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля начала операцию по наступлению на Газу. Известно, что войска уже закрепились на окраинах города. Для поддержки операции на этой неделе будет мобилизовано около 60 тысяч резервистов, а ещё 20 тысяч присоединятся позднее.