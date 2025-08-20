Израиль начал наступление на Газу и взял под контроль окраины города
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию по наступлению на сектор Газа. Об этом сообщило издание Jerusalem Post со ссылкой на бригадного генерала Эффи Дефрина.
«ЦАХАЛ начал первые шаги по вторжению в город Газу», – приводит слова представителя армии издание.
Дефрин добавил, что войска уже закрепились на окраинах города. Он также сообщил о планах армии разослать около 60 000 призывных писем на военную службу на этой неделе, а ещё 20 000 – позже в этом месяце.
В своём заявлении бригадный генерал отметил, что ЦАХАЛ прилагает усилия для обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей Газы и организации доставки гуманитарной помощи и медицинских услуг.
Ранее Life.ru писал, что Израиль обсуждает переселение жителей сектора Газа с несколькими странами. Палестинцев может принять Южный Судан, Ливия или Эфиопия.