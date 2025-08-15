Встреча Путина и Трампа
Израиль обсуждает переселение жителей сектора Газа с пятью странами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Израиль ведёт активные переговоры с Эфиопией, Ливией, Индонезией и Южным Суданом о возможности приёма палестинцев, желающих покинуть сектор Газа. Об этом сообщил телеканал CNN, сославшись на высокопоставленного израильского чиновника.

По информации канала, эти страны рассчитывают получить «значительную финансовую и международную компенсацию» в обмен на возможность переселения части из более чем двух миллионов жителей Газы. Также упоминаются консультации с Сомалилендом, у которого нет статуса государства.

В то же время власти Южного Судана и Сомалиленда опровергли информацию о переговорах. Индонезия ранее выражала готовность принять две тысячи палестинцев для лечения с обязательным условием их возвращения в Газу после завершения терапии.

Сам премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил факт переговоров, отметив, что план не подразумевает «вытеснение», а лишь позволяет людям покинуть регион.

Ранее Life.ru писал, что Правительство Израиля одобрило решение Нетаньяху об оккупации сектора Газа. Тель-Авив планирует создать на территории Газы полностью подконтрольный себе режим.

