Трамп накричал на Нетаньяху из-за массового голода в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на массовый голод в секторе газа, накричав на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом узнал NBC News.

По данным источников, телефонный разговор на повышенных тонах произошёл 28 июля. Нетаньяху якобы заявил, что сообщения о массовом голоде в секторе Газа якобы сфабрикованы ХАМАС. Трамп отреагировал бурно: начал кричать, заявив, что видел доказательства того, что дети в анклаве голодают.