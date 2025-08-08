Встреча Путина и Трампа
8 августа, 09:36

Трамп накричал на Нетаньяху из-за массового голода в секторе Газа

Обложка © ТАСС / Хасан Алзаанин

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на массовый голод в секторе газа, накричав на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом узнал NBC News.

По данным источников, телефонный разговор на повышенных тонах произошёл 28 июля. Нетаньяху якобы заявил, что сообщения о массовом голоде в секторе Газа якобы сфабрикованы ХАМАС. Трамп отреагировал бурно: начал кричать, заявив, что видел доказательства того, что дети в анклаве голодают.

Напомним, ранее ВОЗ заявила о резком росте смертности из-за голода в секторе Газа, ситуация с недоеданием достигла критической точки. Так, из 74 смертей, связанных с недоеданием в 2025 году, 63 произошли в минувшем июле.

Александра Вишнякова
