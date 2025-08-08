Трамп накричал на Нетаньяху из-за массового голода в секторе Газа
Обложка © ТАСС / Хасан Алзаанин
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на массовый голод в секторе газа, накричав на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом узнал NBC News.
По данным источников, телефонный разговор на повышенных тонах произошёл 28 июля. Нетаньяху якобы заявил, что сообщения о массовом голоде в секторе Газа якобы сфабрикованы ХАМАС. Трамп отреагировал бурно: начал кричать, заявив, что видел доказательства того, что дети в анклаве голодают.
Напомним, ранее ВОЗ заявила о резком росте смертности из-за голода в секторе Газа, ситуация с недоеданием достигла критической точки. Так, из 74 смертей, связанных с недоеданием в 2025 году, 63 произошли в минувшем июле.