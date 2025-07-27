ВОЗ заявила о резком росте смертности из-за голода в секторе Газа

Ситуация с недоеданием в секторе Газа достигла критической точки, смертность резко возросла в июле. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно заявлению ВОЗ, из 74 смертей, связанных с недоеданием в 2025 году, 63 произошли в июле. Среди них 25 детей и 38 взрослых. Большинство погибших скончались по прибытии в медицинские учреждения или вскоре после госпитализации.

«Кризис по-прежнему можно полностью предотвратить. Намеренное блокирование и задержка крупномасштабных поставок продовольствия, медицинской и гуманитарной помощи унесли жизни многих людей», — говорится в документе.

По данным организации, за первые две недели июля более 5 тысяч детей до пяти лет были госпитализированы с последствиями недоедания, причём у 18% диагностирована тяжёлая форма острого истощения, угрожающая жизни. Кроме того, более 40% беременных и кормящих женщин в Газе страдают от серьёзного дефицита питания.