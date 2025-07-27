ВОЗ заявила о резком росте смертности из-за голода в секторе Газа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed
Ситуация с недоеданием в секторе Газа достигла критической точки, смертность резко возросла в июле. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно заявлению ВОЗ, из 74 смертей, связанных с недоеданием в 2025 году, 63 произошли в июле. Среди них 25 детей и 38 взрослых. Большинство погибших скончались по прибытии в медицинские учреждения или вскоре после госпитализации.
«Кризис по-прежнему можно полностью предотвратить. Намеренное блокирование и задержка крупномасштабных поставок продовольствия, медицинской и гуманитарной помощи унесли жизни многих людей», — говорится в документе.
По данным организации, за первые две недели июля более 5 тысяч детей до пяти лет были госпитализированы с последствиями недоедания, причём у 18% диагностирована тяжёлая форма острого истощения, угрожающая жизни. Кроме того, более 40% беременных и кормящих женщин в Газе страдают от серьёзного дефицита питания.
Ранее Life.ru сообщал, что за неделю блокады Газы от голода погибли 133 палестинца, включая 87 детей. По данным министерства здравоохранения анклава, были опубликованы эти статистические данные. Ранее представители ведомства предупреждали о возможном росте количества пострадавших из-за действий израильского правительства.