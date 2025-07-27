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Регион
27 июля, 13:23

Израиль перехватил судно с гуманитарной помощью для Газы и доставил его в Ашдод

Обложка © Telegram / Freedom Flotilla Coalition

Обложка © Telegram / Freedom Flotilla Coalition

Израильские силы перехватили судно Handala, которое направлялось в сектор Газа с гуманитарной помощью в рамках акции «Флотилия свободы». Об этом сообщает Times Now.

«Израильские силы привезли судно пропалестинских активистов «Хандала» в порт Ашдод после того, как захватили судно в международных водах и задержали экипаж», — говорится в официальном заявлении.

По данным МИД Израиля, на борту находился 21 человек, все пассажиры в безопасности. Власти готовятся к их депортации.

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Ранее Life.ru сообщал, что за неделю блокады Газы от голода погибли 133 палестинца, включая 87 детей. Эти цифры обнародовало министерство здравоохранения анклава. Ранее в ведомстве прогнозировали увеличение числа жертв в результате политики израильских властей.

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Александра Мышляева
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