Израиль перехватил судно с гуманитарной помощью для Газы и доставил его в Ашдод
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Израильские силы перехватили судно Handala, которое направлялось в сектор Газа с гуманитарной помощью в рамках акции «Флотилия свободы». Об этом сообщает Times Now.
«Израильские силы привезли судно пропалестинских активистов «Хандала» в порт Ашдод после того, как захватили судно в международных водах и задержали экипаж», — говорится в официальном заявлении.
По данным МИД Израиля, на борту находился 21 человек, все пассажиры в безопасности. Власти готовятся к их депортации.
Ранее Life.ru сообщал, что за неделю блокады Газы от голода погибли 133 палестинца, включая 87 детей. Эти цифры обнародовало министерство здравоохранения анклава. Ранее в ведомстве прогнозировали увеличение числа жертв в результате политики израильских властей.