Израиль перехватил судно с гуманитарной помощью для Газы и доставил его в Ашдод

Израильские силы перехватили судно Handala, которое направлялось в сектор Газа с гуманитарной помощью в рамках акции «Флотилия свободы». Об этом сообщает Times Now.

«Израильские силы привезли судно пропалестинских активистов «Хандала» в порт Ашдод после того, как захватили судно в международных водах и задержали экипаж», — говорится в официальном заявлении.

По данным МИД Израиля, на борту находился 21 человек, все пассажиры в безопасности. Власти готовятся к их депортации.