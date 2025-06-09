Стала известна судьба Тунберг и Давоса из «Игры престолов», которых «похитил» Израиль
Посол Германии Зайберт: Все активисты с судна «Мадлен» прибыли в Израиль
Грета Тунберг, Лиам Каннингем. Фото © ТАСС / Александр Патрин, INSTARimages / ABACA
Активисты, находившиеся на борту якобы захваченного израильскими властями судна «Мадлен» из «Флотилии свободы», были успешно доставлены в еврейского государство. Об этом сообщил посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт в соцсети X.
«Все пассажиры были доставлены в Израиль военно-морскими силами, которые нас заверили в том, что все они [пассажиры судна] целы и невредимы», — отметил дипломат.
Он также отметил, что израильские власти попросили активистов покинуть страну
«Гражданину Германии мы предложили консульскую помощь», — добавил Зайберт.
Напомним, что Грета Тунберг с активистами плыла в Газу на судне «Мадлен» с гуманитарной помощью для местных жителей, но корабль был перехвачен израильскими военными. Помимо активистки на борту находится актёр Лиам Каннингэм, сыгравший роль Давоса Сиворта в сериале «Игра Престолов». В Израиле активистку раскритиковали, обвиняя в попытке самопиара, поскольку судно назвали «селфи-яхтой» с минимальным количеством гуманитарного груза.