Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 12:34

Стала известна судьба Тунберг и Давоса из «Игры престолов», которых «похитил» Израиль

Посол Германии Зайберт: Все активисты с судна «Мадлен» прибыли в Израиль

Грета Тунберг, Лиам Каннингем. Фото © ТАСС / Александр Патрин, INSTARimages / ABACA

Грета Тунберг, Лиам Каннингем. Фото © ТАСС / Александр Патрин, INSTARimages / ABACA

Активисты, находившиеся на борту якобы захваченного израильскими властями судна «Мадлен» из «Флотилии свободы», были успешно доставлены в еврейского государство. Об этом сообщил посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт в соцсети X.

«Все пассажиры были доставлены в Израиль военно-морскими силами, которые нас заверили в том, что все они [пассажиры судна] целы и невредимы», — отметил дипломат.

Он также отметил, что израильские власти попросили активистов покинуть страну

«Гражданину Германии мы предложили консульскую помощь», — добавил Зайберт.

Боевые корабли и БПЛА: Израиль перекрыл яхте с Тунберг и актёром «Игры престолов» путь в Газу
Боевые корабли и БПЛА: Израиль перекрыл яхте с Тунберг и актёром «Игры престолов» путь в Газу

Напомним, что Грета Тунберг с активистами плыла в Газу на судне «Мадлен» с гуманитарной помощью для местных жителей, но корабль был перехвачен израильскими военными. Помимо активистки на борту находится актёр Лиам Каннингэм, сыгравший роль Давоса Сиворта в сериале «Игра Престолов». В Израиле активистку раскритиковали, обвиняя в попытке самопиара, поскольку судно назвали «селфи-яхтой» с минимальным количеством гуманитарного груза.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Израиль
  • Грета Тунберг
  • Сектор Газа
  • Палестина
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar