Стала известна судьба Тунберг и Давоса из «Игры престолов», которых «похитил» Израиль

Активисты, находившиеся на борту якобы захваченного израильскими властями судна «Мадлен» из «Флотилии свободы», были успешно доставлены в еврейского государство. Об этом сообщил посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт в соцсети X.

«Все пассажиры были доставлены в Израиль военно-морскими силами, которые нас заверили в том, что все они [пассажиры судна] целы и невредимы», — отметил дипломат.

Он также отметил, что израильские власти попросили активистов покинуть страну