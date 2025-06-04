Парусник с Гретой Тунберг и Давосом из «Игры престолов» подал сигнал бедствия по пути в Газу
Walla: Судно с Гретой Тунберг подало сигнал бедствия по пути в Газу
Грета Тунберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking
Парусник «Мадлен», перевозящий пропалестинских активистов, включая Грету Тунберг, вечером 3 июня подал сигнал бедствия по пути в Газу. Об этом сообщает портал Walla. По словам находящихся на борту, над судном кружил беспилотник.
Парусник с Тунберг и гумпомощью подал сигнал бедствия. Видео © Х / Suppresed News
Активисты, среди которых также актёр Лиам Каннингэм («Игра престолов», «Маленькая принцесса») обратились к международному сообществу с призывом защитить их от возможной атаки дрона. По их словам, над судном был замечен БПЛА в 68 километрах от территориальных вод Греции. Позднее выяснилось, что это был беспилотник Heron греческой береговой охраны, который вскоре покинул район.
Напомним, группа активистов под названием The Freedom Flotilla Coalition отплыла 1 июня от берегов Сицилии в сторону сектора Газы с целью «прорвать блокаду» и доставить жителям гуманитарную помощь: детское питание, подгузники, муку, рис, фильтры для воды, средства гигиены и медицинское оборудование. На борту находятся Тунберг, Каннингэм, депутат Европарламента Рима Хасан и другие активисты.