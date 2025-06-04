Парусник с Гретой Тунберг и Давосом из «Игры престолов» подал сигнал бедствия по пути в Газу

Парусник «Мадлен», перевозящий пропалестинских активистов, включая Грету Тунберг, вечером 3 июня подал сигнал бедствия по пути в Газу. Об этом сообщает портал Walla. По словам находящихся на борту, над судном кружил беспилотник.

Парусник с Тунберг и гумпомощью подал сигнал бедствия. Видео © Х / Suppresed News

Активисты, среди которых также актёр Лиам Каннингэм («Игра престолов», «Маленькая принцесса») обратились к международному сообществу с призывом защитить их от возможной атаки дрона. По их словам, над судном был замечен БПЛА в 68 километрах от территориальных вод Греции. Позднее выяснилось, что это был беспилотник Heron греческой береговой охраны, который вскоре покинул район.