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Регион
4 июня, 13:15

Парусник с Гретой Тунберг и Давосом из «Игры престолов» подал сигнал бедствия по пути в Газу

Walla: Судно с Гретой Тунберг подало сигнал бедствия по пути в Газу

Грета Тунберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Грета Тунберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Парусник «Мадлен», перевозящий пропалестинских активистов, включая Грету Тунберг, вечером 3 июня подал сигнал бедствия по пути в Газу. Об этом сообщает портал Walla. По словам находящихся на борту, над судном кружил беспилотник.

Парусник с Тунберг и гумпомощью подал сигнал бедствия. Видео © Х / Suppresed News

Активисты, среди которых также актёр Лиам Каннингэм («Игра престолов», «Маленькая принцесса») обратились к международному сообществу с призывом защитить их от возможной атаки дрона. По их словам, над судном был замечен БПЛА в 68 километрах от территориальных вод Греции. Позднее выяснилось, что это был беспилотник Heron греческой береговой охраны, который вскоре покинул район.

Судно с гуманитаркой для сектора Газа тонет у берегов Мальты после атаки БПЛА
Судно с гуманитаркой для сектора Газа тонет у берегов Мальты после атаки БПЛА

Напомним, группа активистов под названием The Freedom Flotilla Coalition отплыла 1 июня от берегов Сицилии в сторону сектора Газы с целью «прорвать блокаду» и доставить жителям гуманитарную помощь: детское питание, подгузники, муку, рис, фильтры для воды, средства гигиены и медицинское оборудование. На борту находятся Тунберг, Каннингэм, депутат Европарламента Рима Хасан и другие активисты.

Анастасия Никонорова
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