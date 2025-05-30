Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 03:41

Экоактивистка Грета Тунберг намерена посетить сектор Газа на судне Мадлен

Грета Тунберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liv Oeian

Грета Тунберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liv Oeian

Шведская экоактивистка Грета Тунберг планирует с гуманитарной целью поехать в сектор Газа, несмотря на израильскую блокаду. Об этом сообщила депутат Европарламента Рима Хасан в видеообращении, опубликованном в социальной сети Х.

В своём обращении Хасан рассказала, что в воскресенье она отправится в Газу вместе с Флотилией свободы на борту гуманитарного судна «Мадлен».

«Я буду вместе с Гретой Тунберг, экипажем судна и другими активистами»,отметила евродепутат палестинского происхождения. Она уточнила, что они участвуют в «ненасильственной акции».

В США предложили применить в Газе ядерное оружие
В США предложили применить в Газе ядерное оружие

Как сообщал Life.ru, израильская армия взяла под контроль 77% сектора Газа в ходе операции «Колесницы Гидеона». Речь идёт об интенсивном огне, которым охвачены районы Газы.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Грета Тунберг
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar