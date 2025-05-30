Экоактивистка Грета Тунберг намерена посетить сектор Газа на судне Мадлен
Грета Тунберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liv Oeian
Шведская экоактивистка Грета Тунберг планирует с гуманитарной целью поехать в сектор Газа, несмотря на израильскую блокаду. Об этом сообщила депутат Европарламента Рима Хасан в видеообращении, опубликованном в социальной сети Х.
В своём обращении Хасан рассказала, что в воскресенье она отправится в Газу вместе с Флотилией свободы на борту гуманитарного судна «Мадлен».
«Я буду вместе с Гретой Тунберг, экипажем судна и другими активистами», — отметила евродепутат палестинского происхождения. Она уточнила, что они участвуют в «ненасильственной акции».
Как сообщал Life.ru, израильская армия взяла под контроль 77% сектора Газа в ходе операции «Колесницы Гидеона». Речь идёт об интенсивном огне, которым охвачены районы Газы.