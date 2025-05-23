В США предложили применить в Газе ядерное оружие

Американский конгрессмен Рэнди Файн, представитель Республиканской партии, вызвал волну обсуждений своим радикальным предложением по урегулированию конфликта в секторе Газа. В интервью Fox News он высказался за возможность применения ядерного оружия, проводя параллели с действиями США в отношении Японии во время Второй мировой войны, когда атомные бомбардировки, по его мнению, вынудили страну к безоговорочной капитуляции.

Поводом для столь резких заявлений послужил инцидент со стрельбой возле еврейского музея в Вашингтоне, унесший жизни сотрудников израильского посольства. Файн, характеризуя палестинскую сторону как «зло», заявил о необходимости полной и безоговорочной капитуляции всех, кто поддерживает, по его словам, «мусульманский террор».

В качестве исторической аналогии, конгрессмен указал на отсутствие переговоров со стороны США с нацистской Германией или Японией во время Второй мировой войны. Он подчеркнул, что для достижения капитуляции японцев американцы дважды применили атомное оружие. Файн убеждён, что аналогичный подход необходим и в текущем конфликте, указывая на «глубоко укоренившиеся проблемы» в культуре, которую, по его мнению, необходимо «победить».