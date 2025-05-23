В США предложили применить в Газе ядерное оружие
Конгрессмен США Файн предложил ударить по Сектору Газа ядерным оружием
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Американский конгрессмен Рэнди Файн, представитель Республиканской партии, вызвал волну обсуждений своим радикальным предложением по урегулированию конфликта в секторе Газа. В интервью Fox News он высказался за возможность применения ядерного оружия, проводя параллели с действиями США в отношении Японии во время Второй мировой войны, когда атомные бомбардировки, по его мнению, вынудили страну к безоговорочной капитуляции.
Поводом для столь резких заявлений послужил инцидент со стрельбой возле еврейского музея в Вашингтоне, унесший жизни сотрудников израильского посольства. Файн, характеризуя палестинскую сторону как «зло», заявил о необходимости полной и безоговорочной капитуляции всех, кто поддерживает, по его словам, «мусульманский террор».
В качестве исторической аналогии, конгрессмен указал на отсутствие переговоров со стороны США с нацистской Германией или Японией во время Второй мировой войны. Он подчеркнул, что для достижения капитуляции японцев американцы дважды применили атомное оружие. Файн убеждён, что аналогичный подход необходим и в текущем конфликте, указывая на «глубоко укоренившиеся проблемы» в культуре, которую, по его мнению, необходимо «победить».
Ранее Life.ru рассказывал, что в секторе Газа произошла эскалация конфликта: израильские ВВС провели серию мощных авиаударов. Эти атаки привели к гибели по меньшей мере 151 человека, причём значительная часть жертв, около 70 человек, пришлась на жителей города Газа и северных районов анклава. Дмитрий Гендельман, советник израильского премьер-министра, заявил, что действия армии являются частью новой фазы военной операции под названием «Колесницы Гидеона». Он подчеркнул, что сухопутные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продвигаются вглубь сектора Газа, сосредоточившись на точечных ударах по инфраструктуре ХАМАС и занятии стратегически важных позиций.