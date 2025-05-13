Трамп пошёл на радикальные меры из-за недовольства действиями Нетаньяху в Газе

Из-за недовольства действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, президент США Дональд Трамп исключает еврейское государство из процесса урегулирования отношений с Ираном и Саудовской Аравией. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Как сообщают в газете, основное недовольство американского президента вызвано намерением Израиля возобновить военные действия в секторе Газа. Первые признаки раздражения Трампа проявились ещё в апреле, когда он не стал отменять пошлины на израильские товары.

При этом наиболее болезненным для Нетаньяху стало прямое взаимодействие США с Ираном. Белый дом, похоже, намеренно исключает Израиль из важных соглашений, и следующим может стать договор с Саудовской Аравией по мирному атому. Изначально предполагалось, что нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем станет частью более широкой сделки, включающей гарантии безопасности от США для Эр-Рияда, что позволило бы Нетаньяху укрепить связи со всем регионом.

Как пишет FT, Трамп даёт понять Нетаньяху, что приоритеты США на Ближнем Востоке изменились. Вместо бесконечных войн без видимого результата, Вашингтон сосредоточен на достижении внешнеполитических побед и привлечении инвестиций для развития экономики региона.